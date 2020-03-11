На Сокальщині пенсіонерка загинула під час спалювання сухої трави

У Сокальському районі Львівщині під час спалювання сухої трави загинула 81-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився у вівторок, 10 березня. Близько 18 год. до поліції надійшло повідомлення від 57-річної мешканки Сокальського району про те, що неподалік міста Угнів у полі вона виявила тіло своєї 81-річної родички без ознак життя.

Як попередньо встановили правоохоронці, жінка спалювала суху траву – в якийсь момент на ній зайнявся одяг і самостійно збити полум’я вона не змогла. Тіло загиблої скероване на експертизу, поліцейські встановлюють обставини події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство – з приміткою «нещасний випадок») КК України.

Зазначимо, що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

У 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році на території області зафіксували більше тисячі пожеж сухостою. Всі вони завдали збитків довкіллю на 13 мільйонів гривень.