За лютий львів’яни заплатять за опалення та гарячу воду на 31% менше

У вівторок, 10 березня, виконавчий комітет міської ради Львова вирішив зменшити львів’янам ціну на опалення та гарячу воду за лютий на 31%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Через зменшення ціни на газ львів’яни заплатять за опалення та гарячу воду орієнтовно на 31% менше. В середньому в квитанціях користувачі отримають від 300 до 600 грн менше.

«Досі не прийняті НК РЕКП нові тарифи на теплопостачання, тому з міського бюджету доведеться дофінансовувати тепловиків Львова. Для цього потрібно буде 14 млн грн», – зазначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Нагадаємо, таке рішення у Львові приймають вже втретє. Так, у грудні 2019 року було зменшено нарахування за опалення на 26%, а за гарячу воду – на 20%. У січні 2020 року – на 24%.

Львівський портал повідомляв, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Відтак теплопостачальники почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надали місцевій владі.

До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже долучились 20 українських міст.