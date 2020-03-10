ОСТАННІ НОВИНИ

За лютий львів’яни заплатять за опалення та гарячу воду на 31% менше

Ольга Денисяка

|

У вівторок, 10 березня, виконавчий комітет міської ради Львова вирішив зменшити львів’янам ціну на опалення та гарячу воду за лютий на 31%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Через зменшення ціни на газ львів’яни заплатять за опалення та гарячу воду орієнтовно на 31% менше. В середньому в квитанціях користувачі отримають від 300 до 600 грн менше.

«Досі не прийняті НК РЕКП нові тарифи на теплопостачання, тому з міського бюджету доведеться дофінансовувати тепловиків Львова. Для цього потрібно буде 14 млн грн», – зазначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Нагадаємо, таке рішення у Львові приймають вже втретє. Так, у грудні 2019 року було зменшено нарахування за опалення на 26%, а за гарячу воду – на 20%. У січні 2020 року – на 24%.

Львівський портал повідомляв, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Відтак теплопостачальники почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надали місцевій владі.

До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже долучились 20 українських міст.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...