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За грудень львів’яни заплатять на 26% менше за тепло та гарячу воду

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 3 січня, виконавчий комітет вирішив зменшити львів’янам розмір нарахування за опалення та гарячу воду на 26% через зниження вартості газу.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Це означає, що в середньому у квитанціях кожна сім’я отримає від 100 до 300 грн менше. Також виконком звернувся до НКРЕКП (Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), з проханням провести виїзне засідання у Львові для визначення справедливого тарифу за тепло, з урахуванням постанови уряду.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Відтак теплопостачальники почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надали місцевій владі.

До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже долучились 20 українських міст.

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