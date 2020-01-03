За грудень львів’яни заплатять на 26% менше за тепло та гарячу воду

Сьогодні, 3 січня, виконавчий комітет вирішив зменшити львів’янам розмір нарахування за опалення та гарячу воду на 26% через зниження вартості газу.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Це означає, що в середньому у квитанціях кожна сім’я отримає від 100 до 300 грн менше. Також виконком звернувся до НКРЕКП (Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), з проханням провести виїзне засідання у Львові для визначення справедливого тарифу за тепло, з урахуванням постанови уряду.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Відтак теплопостачальники почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надали місцевій владі.

До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже долучились 20 українських міст.