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За січень львів’яни заплатять за опалення і гарячу воду на 22% менше

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 11 лютого, виконавчий комітет вирішив зменшити львів’янам ціну на опалення та гарячу воду за січень на 22%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Через зменшення ціни на газ споживачі «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго» заплатять за опалення та гарячу воду на 22% менше. В середньому у квитанціях львів’яни отримають від 150 до 500 гривень менше.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що нарахування зменшують лише для населення, а для бюджетних організацій прийняли новий тариф, який вже вступив у дію.

Нагадаємо, таке ж рішення виконавчий комітет приймав щодо нарахувань для мешканців за грудень 2019 року. Тоді нарахування було зменшено на 26% за опалення і на 20% – за гарячу воду.

Львівський портал повідомляв, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Відтак теплопостачальники почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надали місцевій владі.

До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже долучились 20 українських міст.

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