Тарифи на тепло знизять у 20 містах України

До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже долучились 20 українських міст. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Мова йде про Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Київ.

«Це означає, що місцева влада вже ухвалила рішення про коригування тарифів на тепло. Тобто жителі цих міст отримають зменшену комунальну платіжку за тепло! Люди мають відчути зміни на краще не через 3-5 років, а вже зараз», – зазначив прем’єр.

При цьому він закликав інші міста України приєднуватись до цієї ініціативи та оперативно зробити все, щоб сума в платіжці у людей була меншою вже з січня 2020 року.

Раніше уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Відтак теплопостачальники почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надали місцевій владі.