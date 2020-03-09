Росія відправить українця з симптомами коронавірусу в ОРДЛО

За даними розвідки, в Росії знаходиться чоловік у якого виявили симптоми коронавірусу. Хворий – громадянин України, який незаконно отримав паспорт РФ. Відтак росіяни вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медзакладах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Операції об’єднаних сил.

За даними розвідки, на території Російської Федерації знаходиться чоловік, який нещодавно повернувся з Китаю та у якого виявлено симптоми коронавірусу COVID-19. Хворий – громадянин України, але всупереч законодавству України незаконно отримав російський паспорт.

Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах.

«Найближчим часом з російського міста Новошахтинськ очікується передислокація хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску «Довжанський», а далі чоловіка передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО», – зазначають у штабі.

Нагадаємо, з березня в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Додамо, що в неділю, 8 березня, в зоні ООС загинув один український військовослужбовець, п’ятеро отримали поранення та один – бойове ураження.