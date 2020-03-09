На Донбасі загинув український військовий

У неділю, 8 березня, російські збройні формування шість разів порушили режим тиші та обстріляли автомобіль українських військових. Внаслідок чого один військовослужбовець загинув, п’ятеро отримали поранення та один – бойове ураження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Операції об’єднаних сил.

Противник обстріляв наші позиції із забороненої Мінськими домовленостями зброї: мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» та один – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Також 8 березня російські окупанти обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців.

Внаслідок чого один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення.