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Через коронавірус Папа Римський вперше виголосив проповідь онлайн

Ольга Денисяка

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Папа Римський Франциск вперше звернувся з недільною проповіддю до вірян не з Апостольського палацу, а за допомогою онлайн-трансляції в інтернеті. Папа Франциск зробив це з метою уникнути поширення коронавірусу. Про це повідояє Інтерфакс-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

 

Таке рішення було ухвалено за запитом італійської влади з метою безпеки: так, на площі Святого Петра перед Апостольським палацом Папи Римського можуть зібратися до 40 тисяч осіб.

Проповідь понтифіка була записана в бібліотеці Ватикану і транслювалася на екран, встановлений на площі перед невеликою кількістю присутніх.

У проповіді папа Римський висловив солідарність з тими, хто страждає від коронавірусу.

«Через молитву я близький до людей, які страждають від нинішньої епідемії коронавірусу», – сказав понтифік.

У свою чергу, зазначають західні ЗМІ, у Ватикані підтвердили, що понтифіку довелося порушити вікові традиції і вдатися до сучасних технологій під час виступу через запит влади Італії.

Зазаначимо, що станом на 8 березня від коронавірусу в Італії померло 233 людини.

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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