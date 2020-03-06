Які дороги на Львівщині почали ремонтувати: перелік

Підрядні організації вже розпочали ремонтні роботи на п’яти автошляхах Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

З початку березня в Україні стартувала президентська програма «Велике будівництво», в межах якої регіони будуть ремонтувати і зводити нові школи та дитсадки, лікарні, дороги й спортивні об’єкти.

Як інформують у Службі автомобільних доріг Львівщини, з настанням сприятливих погодних умов на автомобільних дорогах загального користування державного значення Львівської області вже в лютому розпочалися ремонтні роботи.

На сьогодні старт урядової програми на Львівщині спостерігається одночасно на кількох об’єктах.

Зокрема, підрядні організації розпочали ремонтні роботи на таких автошляхах:

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород на ділянці Ставчани – Самбір (поточний середній ремонт);

Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі на ділянці Велика Горожанка – Меденичі (капітальний ремонт);

Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка–Бузька – Бібрка на ділянці Дроговиж – Велика Горожанка (капітальний ремонт);

Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка–Бузька – Бібрка на ділянці Крижова – Городок (реконструкція);

Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав на ділянці межа Самбірського та Дрогобицького адміністративних районів – Борислав (поточний середній ремонт).

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині на ремонт доріг державного значення передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, уряд анонсував безпрецедентне дорожнє будівництво на 2020 рік. В держбюджеті на цей рік заклали найбільшу за всі роки суму витрат на будівництво доріг – 85 мільярдів гривень. Крім цього у Кабіміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати в Україні 24 тисячі кілометрів доріг.

До слова, які дороги у 2020-му ремонтуватимуть у Львові, детальніше читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».