Дістатися будь-якою ціною: активісти показали, як львів’яни добираються додому у час пік

Активісти громадської організації «За якісний транспорт» показали, як мешканцям міста Львова у час пік доводиться добиратися додому. Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці організації.

Зокрема на відео, яке було зняте активістами 4 березня у період з 18:00 до 20:00 год., видно, що громадський транспорт – вщент переповнений, втім львів’яни все ж намагаються втиснутися у нього, аби доїхати додому.

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«План сталої мобільності по-львівськи, або дістатись додому будь-якою ціною. Шановний Андрій Іванович Садовий, може, досить експериментів над львів’янами? Можливо, пора гнати в шию цих кураторів транспорту?», – наголошують активісти ГО «За якісний транспорт».

Нагадаємо, 13 лютого Львівська міська рада затвердила План сталої мобільності Львова. Цей документ є планом розвитку транспортної системи міста на наступні 10 років. Ним мають користуватись посадовці Львівської міськради задля вирішення проблем у транспортній галузі, які турбують львів’ян. Йдеться про затори, затримки в русі громадського транспорту, брудні маршрутки і трамваї, запаркованість вулиць, забруднене повітря та ін.

Додамо, згідно із останніми результатами соцопитування, яке проводила комунальна установа Інститут міста у серпні минулого року, транспортну інфраструктуру міста львів’яни оцінили на 3 бали.

Детальніше про те, скільки часу потрібно, щоб налагодити якісну роботу громадського транспорту у Львові читайте детальніше у матеріалі: «Чому львів’яни добираються на роботу аварійними маршрутками».

Зазначимо, автор закону про електронний квиток, фахівець з питань транспорту, громадський діяч Ігор Васюник раніше повідомляв, що у сфері перевезень громадським транспортом Львова обертається сотні мільйонів необлікованої готівки. За різними оцінками, в тіні перебуває 30-40% коштів.

Відтак Ігор Васюник неодноразово наголошував, що реформування громадського транспорту Львова як такого має розпочатися саме із впровадження електронного квитка, що дозволить зробити цю сферу більш прозорою та дасть можливість оптимізувати видатки. Також політик переконаний, що у Львові цілком реально впровадити безкоштовний транспорт, адже 110 міст світу повністю скасували оплату за проїзд в громадському транспорті.

Відео: ГО “За якісний транспорт”

Фото: скріншот з відео