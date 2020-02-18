Якість життя у Львові мешканці оцінили на трійку. Рейтинг сфер

Якість життя у Львові у 2019 році мешканці оцінили на 3,43 бала. При цьому жодна зі сфер не набрала навіть четвірки, а найгірший бал львів’яни віддали благоустрою. Про це свідчать дані соцопитування, яке проводила комунальна установа «Інститут міста» у серпні минулого року, передає Львівський портал.

Опитування серед львів’ян проводили, аби з’ясувати індекс якості життя у 2019 році. Цей показник відображає суб’єктивне сприйняття мешканців інфраструктурних умов та сервісного обслуговування, а також соціопсихологічний клімат у Львові.

Загалом індекс якості життя у Львові мешканці оцінили у 3,43 бала із 5 можливих. Такий результат вдалося отримати, опрацювавши бали, які львів’яни виставили різним сферам. У 2018 році якість життя львів’яни оцінювали у 3,21 бала.

Так, соціальний добробут отримав 3,62 бала. При цьому опитаним найбільше бракує оздоровчих практик (2,83 бала). Щодо матеріального добробуту, то його оцінили у 3,15 бала. Найгірше мешканці оцінили свою зарплату – 3,01 бала.

Трійку львів’яни віддали стану інфраструктури, сервісам і умовам для життя.

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Транспорт: найкраще щодо транспортної інфраструктури висловились пішоходи, поставивши 3,38 бала, слідом йдуть велосипедисти. Натомість найгірше львів’яни оцінили стан маршруток і тролейбусів (2,54 і 2,96 бала).

Найвищий рівень сервісу, на думку опитаних мешканців, наразі надає таксі, втім навіть і воно не дотягнуло до четвірки, отримавши 3,69 бала. Слідом йдуть трамваї, яким львів’яни поставили 3,57 бала. Найгірший сервіс згідно з опитуванням – маршрутки (2,91 бала).

Щодо освітньої інфраструктури, то найбільше проблем опитані вбачають у школах, а вже потім у дитсадках. Натомість закладам позашкільної освіти вони поставили тверду четвірку.

Стану благоустрою у Львові у 2019 році дісталась двійка. Найбільше претензій опитані мають до стану власних будинків (2,36 бала) і ситуації з благоустроєм у своїх районах (2,97 бала).

Рівень надання медичних послуг мешканці Львова оцінили у 3,56 бала, рівень освіти – 3,92 бала, безпеки – також 3,92 бала. Водночас екології львів’яни теж поставили трійку.

Також опитані жителі вважають, що Львів найкраще пристосований для проведення дозвілля, адже ця сфера отримала чотири бали. Після дозвілля у місті варто здобувати освіту та будувати сімейне життя (по 3,9 бала). Найнижчу оцінку Львів отримав за умови для ведення бізнесу (3,2 бала).

Зазначимо, опитування у Львові проводили у серпні 2019 року у форматі face-to-face. Участь у ньому взяли 1200 людей віком від 18 років, які живуть у різних районах міста. Похибка дослідження не перевищує 2,89%.