У МОЗ повідомили, коли в Україні можуть ввести обмежувальні заходи через коронавірус

Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме вводити обмежувальні протиепідемічні заходи в Україні у разі, якщо буде зафіксовано випадок поширення коронавірусної інфекції між людьми всередині країни. Про це на пресконференції заявив заступник Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає УНН.

«Навіть якщо один випадок буде зафіксовано внутрішньокраїнної передачі (коронавірусної інфекції – ред.), ми відразу будемо рекомендувати органам місцевого самоврядування на тій території, де був зафіксований цей випадок, вводити обмежувальні протиепідемічні заходи – закривати школи, дитячі садочки, закривати музеї, кінотеатри тощо», – сказав Ляшко.

Він також додав, що наразі у МОЗ розглядають введення таких заходів «у разі виявлення завізного випадку, але при наявності великої кількості контактів».

Як повідомляв Львівський портал, у Червнівцях лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом.

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