Рада розгляне питання недовіри генпрокурору Рябошапці через Садового і Ко

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді визначитися щодо прийняття чи відхилення проекту Постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.

Проектом Постанови пропонується висловити недовіру Генеральному прокурору Рябошапці, що тягне за собою його відставку із займаної посади.

«Члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення проекту Постанови №31542», – йдеться у повідомленні.

У списку ініціаторів постанови є підписи 158 нардепів ІХ скликання.

У пояснювальній записці документу йдеться, що наприкінці серпня 2019 року Указом Президента України Руслана Рябошапку призначено Генеральним прокурором та за більше ніж півроку перебування на посаді, Генеральний прокурор не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави, зокрема, щодо топ-чиновників не доведено до завершення, жодного обвинувального акту та, як наслідок, вироків судом не винесено.

З поміж інших справ нардепів турбує відсутність рішення з приводу земельної афери Львова, у якій підозрюється мер Андрій Садовий.

«Міський Голова міста Львова Андрій Садовий підозрюється в корупційних схемах при відведенні землі. 21 листопада 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Андрію Садовому підозру у справі стосовно будівництва індустріального парку у Рясному близько міста Львова, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Кримінальне провадження зареєстроване у 2015 року, під час розслідування протягом 2016 року правоохоронці провели ряд обшуків у міськраді Львова, а Андрія Садового у липні 2017 року допитували в Генпрокуратурі. Проте обвинувальний акт відносно фігуранта кримінального провадження до суду не спрямовано», – йдеться у документі.

Окрім Андрія Садового також згадується справа щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишнього секретаря РНБО Олега Гладковського, якому в жовтні 2019 року оголосили підозру у вчинені зловживання службовим становищем та декларування недостовірної інформації, а також порушника митного законодавства бізнесмена Вадима Альперіна.

Окрім того нардепи згадали незадовільне розслідування справи вбивства активістки Катерини Гандзюк, а також замовчування й стан розслідування кримінального провадження щодо злочинної діяльності дочірніх компаній Burisma в Україні.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн. Суд обрав запобіжний захід Андрію Садовому у вигляді понад 1 мільйона застави в справі індустріального парку в Рясне-Руському. На що Садовий заявив,що подаватиме на апеляцію та добиватиметься повної відмови прокуратурі та цілковитого звільнення від застави.

Також підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Суд призначив йому заставу у розмірі 153 680 грн. Однак Апеляційна палата Вищого Антикорупційного суду скасувала цю заставу.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.