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Суд обрав Садовому заставу у понад мільйон гривень

Соломія Головіна

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Суд обрав міському голові Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі в розмірі 1 млн 56 тис грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Заставу потрібно внести впродовж 5 днів з дня прийняття рішення суду.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Взяти його на поруки зголосився заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Останній також додав, що попередній розмір застави для Коровайника становить 10 млн грн.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.

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