Суд обрав запобіжний захід Коровайнику у справі індустріального парку

Сьогодні, 28 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 153 680 грн в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Прокурор — Вадим Сидоренко — наполягав на заставі для Коровайника в розмірі 7 мільйонів гривень. Клопотання прокурора суд задовільнив лише частково — сума майже в 50 разів менша, аніж вимагали в САП.

Слід відзначити, що заставу Коровайнику потрібно внести впродовж 5 днів з дня прийняття рішення суду. Завантажити Рішення може бути оскаржене впродовж 5 днів. Також посадовець мерії Львова повинен здати закордонний паспорт у Державну міграційну службу на 2 місяці з моменту прийняття рішення суду.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Готовність взяти його на поруки висловили колишні народні депутати України Любомир Зубач та Олег Лаврик, заступники міського голови Львова Ірина Маруняк, Галина Слічна та Сергій Бабак, а також депутати ЛМР Любомир Босаневич, Олена Пасевич і Тарас Кльофа.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн. Суд обрав запобіжний захід Андрію Садовому у вигляді понад 1 мільйона застави в справі індустріального парку в Рясне-Руському. На що Садовий заявив,що подаватиме на апеляцію та добиватиметься повної відмови прокуратурі та цілковитого звільнення від застави.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.