Львів попрощався із загиблим на Донбасі військовим

Львів’яни 4 березня попрощалась з 33-річним військовослужбовцем Ігорем Гавриляком, який загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, об 11.00 год. відбувся чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла на вул. Театральній. Далі похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище, де на полі почесних поховань № 76 відбувся чин погребення.

Нагадаємо, що 33-річний військовослужбовець Ігор Гавриляк загинув 1 березня поблизу населеного пункту Катеринівка Попаснянського району Луганської області. Ігор Гавриляк служив у 72-ій бригаді Чорних запорожців.

Фото: ЛМР