На Донбасі загинув 33-річний мешканець Львівщини

У неділю,1 березня, біля Пропасної загинув 33-річний Ігор Гавриляк, який родом зі Львівщини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Сьогодні Львівщина втратила свого захисника. У районі Попасної, що на Луганщині, загинув контрактник з 72-ї бригади Чорних запорожців – Ігор Васильович Гавриляк, 1986 року народження», – написав Максим Козицький.

Ігор Гавриляк став 313 військовослужбовцем, уродженцем Львівської області, який загинув на фронті.