Львів’янина Дениса Шмигаля призначили міністром розвитку громад і територій

Верховна Рада призначила главою Міністерства розвитку громад і територій та віцепрем’єром Дениса Шмигаля. За відповідний проєкт постанови проголосували 278 парламентаріїв, передає ZN.

«Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада України постановляє: призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича віцепрем’єр-міністром України – міністром розвитку громад і територій України», – йдеться в постанові.

Після того, як депутати ухвалили таке рішення, Денис Шмигаль приніс присягу члена українського уряду. Шмигаля призначили на місце Олени Бабак, звільнення якої парламент погодив на цьому ж засіданні, 3 лютого.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що Олена Бабак написала заяву про відставку на ім’я прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування порекомендував парламенту прийняти постанову про відставку Бабак, а на її місце призначити Шмигаля.

Довідка:

Денис Шмигаль – 44-річний львів’янин, кандидат економічних наук.

У січні 2018 року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК «Західенерго»). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.

У червні 2019 року він був серед трьох кандидатів, яких Володимир Зеленський пропонував на посаду керівника ЛОДА.

2 серпня президент Володимир Зеленський представив Шмигаля як нового голову Івано-Франківської ОДА.