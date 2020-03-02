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У лютому Львів отримав 10 нових тролейбусів

Ольга Денисяка

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Від вівторка, 3 березня, у Львові курсуватимуть ще п’ять нових тролейбусів. Загалом у лютому місто отримало 10 тролейбусів «Електрон». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Львівелектротранс» має вже 30 нових тролейбусів. З них 20 курсують на маршрутах, 5 – від завтра будуть на лінії, а решту 5 – проходять обкатку.

За словами директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрія Свищо, у нових тролейбусах «Електрон» є камери відеонагляду, встановлено вдосконалені системи GPS-відстежування, зарядні USB-пристрої для телефонів та ґаджетів, а також роутери Wi-Fi.

Кожен тролейбус обладнаний двома кондиціонерами: для салону і для кабіни водія.

У салоні встановлені нові, запатентовані пасажирські сидіння власної розробки та виготовлення. Вони відлиті зі склонаповненого поліаміду – безпечного і негорючого матеріалу.

Кузови тролейбусів – із низьколегованої нержавіючої сталі з додатковим антикорозійним покриттям і облицьовані алюмокомпозитними панелями (заводська гарантія на кузов – 20 років).

 

Зазначимо, у березні минулого року міськрада Львова взяла у ЄБРР 17,5 млн євро кредиту на придбання нового громадського транспорту. Так, за ці кошти мерія купить в «Електрону» 50 тролейбусів, обладнання для їхнього технічного обслуговування, а також проведе реконструкцію і модернізацію двох депо та контактної мережі.

Всі 50 нових низькопідлогових тролейбусів концерн обіцяв доставити Львову до березня 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада вирішила взяти в Європейського інвестиційного банку ще один кредит – 24 мільйони євро. За ці кошти планують придбати 100 нових автобусів і 10 трамваїв.

Загалом протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва та 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу. Вартість предмета лізингу становить близько 800 млн грн.

Також у 2018 році мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

Додамо також, що згідно з дослідженням 52% львів’ян щодня користуються громадським транспортом.

Фото: ЛМР

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