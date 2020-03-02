Стартувало голосування за найкращого двірника Львова

У понеділок, 2 березня, о 17:00 год. розпочалось голосування за найкращого двірника Львова. Переможець цьогорічного конкурсу отримає путівку на паломницьку подорож до Святої землі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Перший етап конкурсу «Найкращий двірник Львова-2020» розпочався 19 лютого і завершився у понеділок, 2 березня, о 12.00 год. Так, впродовж 12 днів мешканці подавали кандидатури двірників, заповнивши спеціальну Google-форму.

Другий етап – голосування за подані кандидатури – розпочався о 17:00 год. 2 березня і завершиться о 10:00 год. 11 березня.

Переможця оголосять у п’ятницю, 13 березня, напередодні Дня працівника ЖКГ.

Нагадаємо, першим переможцем конкурсу «Найкращий двірник Львова – 2018» став Мирослав Новоставський, двірник ЛКП «Південне», Франківської районної адміністрації, який доглядає територію будинку на вул. Володимира Великого, 117. Ідею та переможця конкурсу вподобали не лише львів`яни – пан Мирослав став героєм багатьох журналістських матеріалів, у тому числі й світових агенцій. Пан Мирослав отримав подарунковий сертифікат на тур «Вікенд у Європі! Краків, Прага, Відень та Будапешт».

Львівський портал також писав про те, як кращий двірник міста вперше подорожував Європою.

Переможцем конкурсу «Найкращий двірник Львова – 2019» став Володимир Катинський – двірник ЛКП «Балатон-409». Пан Володимир також отримав подарунковий сертифікат на тур «Вікенд в Європі! Краків, Прага, Відень та Будапешт».

Довідково:

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення – професійне свято працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення України. Відзначається щорічно у третю неділю березня.

Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, а також професійних спілок…» згідно з Указом Президента України «Про День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення» від 15 лютого 1994 року № 46/94.