ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині обрали кращу спортсменку місяця

Ольга Денисяка

|

30-річна борчиня Юлія Ткач стала кращою спортсменкою Львівщини за підсумками лютого 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

 

Борчиня Юлія Ткач здобула звання кращої спорсменки лютого завдяки перемозі на чемпіонаті Європи з трьох видів боротьби.

Найкращими тренерами Львівщини в лютому стали Олександр Ткач та Юрій Копитко.

Львівський портал повідомляв, що Юлію Ткач визнавали найкращою спорсменкою Львівщини у червні 2019 року.

Зазначимо, спорсменка, яка виступає у категорії до 62 кг, на Європейських іграх-2019 принесла першу золоту медаль у скарбничку Львівщини. А в березні борчиня перемогла на міжнародному турнірі «Дан Колов – Нікола Петров», під час якого спортсмени також змагаються за рейтингові бали для отримання ліцензії на Олімпійські ігри.

Детально про успіхи наших спортсменів читайте у матеріалі Львівського порталу «Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ
Наталя ДУЛЯБА
Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ

В архіві Служби безпеки Львівщини зберігаються більше 100 тисяч документів, що стосуються політичних в’язнів СРСР. Серед...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...