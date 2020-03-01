На Львівщині обрали кращу спортсменку місяця

30-річна борчиня Юлія Ткач стала кращою спортсменкою Львівщини за підсумками лютого 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

Борчиня Юлія Ткач здобула звання кращої спорсменки лютого завдяки перемозі на чемпіонаті Європи з трьох видів боротьби.

Найкращими тренерами Львівщини в лютому стали Олександр Ткач та Юрій Копитко.

Львівський портал повідомляв, що Юлію Ткач визнавали найкращою спорсменкою Львівщини у червні 2019 року.

Зазначимо, спорсменка, яка виступає у категорії до 62 кг, на Європейських іграх-2019 принесла першу золоту медаль у скарбничку Львівщини. А в березні борчиня перемогла на міжнародному турнірі «Дан Колов – Нікола Петров», під час якого спортсмени також змагаються за рейтингові бали для отримання ліцензії на Олімпійські ігри.

Детально про успіхи наших спортсменів читайте у матеріалі Львівського порталу «Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року».