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Львівська борчиня Юлія Ткач стала трикратною чемпіонкою Європи

Соломія Головіна

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На чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби, що проходить в Італії, здобула перемогу 30-річна львів’янка Юлія Ткач, перемігши росіянку Інну Тражукову. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відділення НОК України у Львівській області.

 

У фіналі вагової категорії до 62 кг чемпіонка світу 2014 року у вазі до 63 кг Юлія Ткач зустрілася з чинною чемпіонкою світу у вазі до 65 кг, на рік молодшою Інною Тражуковою з РФ і перемогла її у дуже напруженому поєдинку з рахунком – 2:1.

«Суперниці добре знають одна одну, раніше українка неодноразово перемагала росіянку. Зокрема, у «бронзовому фіналі» на чемпіонаті Європи 2017 року Ткач поступалася 0:7, але змогла врятуватися, здобувши перемогу на туше», – мовиться у повідомленні.

До цього Юлія Ткач здолала білоруску Вераніку Іванову (12:2). А у півфіналі не мала особливих проблем з ексукраїнкою, а нині представницею Азербайджану Тетяною Омельченко (4:0). Інна Тружакова на шляху до фіналу провела три сутички: перемогла молдованку (6:5), іспанку (6:0) і болгарку (7:4).

Юлія Ткач втретє стала чемпіонкою Європи. До того перемагала у 2011 і 2012 роках.

«Львівські борчині на чемпіонаті Європи 2020 в Римі виступили прекрасно: усі п’ятеро повертаються додому з медалями. Юлія Ткач їз золотою, Оксана Лівач і Соломія Винник – зі срібними, а Ангеліна Лисак і Алла Черкасова – з бронзовими», – наголошують у відділенні НОК України у Львівській області.

Фото: відділення НОК України у Львівській області.

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