Від коронавірусу вилікувались майже 40 тисяч осіб

У світі вже зафіксовано понад 85 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 52 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 2924 людини.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 1584 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 85 461 осіб, і з них 39 571 людей вже одужали.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 2 835 летальних випадки. Окрім цього 34 смерті від китайського вірусу зафіксовано у Ірані, 21 в Італії, 17 у Південній Кореї, 6 на туристичному кораблі Diamond Princess та п’ять у Японії …

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено у:

Італія – 889 випадків, з яких 21 – смертель ний

Німеччина – 75 випадків

Франція – 57 випадок, (2 смертельні)

Іспанія – 45 випадків

Велика Британія – 20

Швеція – 11

Швейцарія – 8

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.