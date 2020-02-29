Від коронавірусу вилікувались майже 40 тисяч осіб

У світі вже зафіксовано понад 85 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 52 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 2924 людини.
У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 1584 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 85 461 осіб, і з них 39 571 людей вже одужали.
Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 2 835 летальних випадки. Окрім цього 34 смерті від китайського вірусу зафіксовано у Ірані, 21 в Італії, 17 у Південній Кореї, 6 на туристичному кораблі Diamond Princess та п’ять у Японії …
Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено у:
- Італія – 889 випадків, з яких 21 – смертельний
- Німеччина – 75 випадків
- Франція – 57 випадок, (2 смертельні)
- Іспанія – 45 випадків
- Велика Британія – 20
- Швеція – 11
- Швейцарія – 8
Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.
Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.
Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.
Ольга Денисяка