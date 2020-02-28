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За тиждень в Україні хочуть висадити понад 10 мільйонів дерев

Соломія Головіна

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В Україні проведуть Всеукраїнську акцію «Відновлюємо ліси разом». Про це Львівському порталу повідомили у Державному агентстві лісових ресурсів України.

 

У рамках акції планують загалом висадити 10 мільйонів дерев:

  • у Міжнародний день лісів, 21 березня,  буде висаджено 5 мільйонів дерев.
  • тижневий Марафон садіння лісу: з 21 до 29 березня у рамках акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев.

Кожен охочий  зможе безпосередньо в лісі, прослухавши  короткий інструктаж від професійних лісівників, висадити одно-дворічні саджанці за допомогою спеціального обладнання.

«Запрошуємо громадян України, учнівську та студентську молодь, представників інститутів громадського суспільства, органів влади, засобів масової інформації, державних установ та організацій, бізнесових структур долучатися до акції «Відновлюємо ліси разом», – наголошують у Державному агентстві лісових ресурсів України.

Акція відбуватиметься одночасно у всіх областях України. На веб-сайтах державних лісогосподарських підприємств, обласних управлінь лісового і мисливського господарства буде зазначена вся необхідна інформація стосовно місць, де вона проводитиметься.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у рамках ініціативи ГО «Добро.Дій» на Львівщині мають висадити 250 тисяч саджанців дерев. Зокрема, у Львові планують відновити втрачений фруктовий сад у парку «700-річчя Львова», а також озеленити центр міста.

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