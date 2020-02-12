На Львівщині за добу висадять 250 тисяч дерев

У Львові підписали меморандум про співпрацю з представниками приватного сектору Львівщини, за яким наша область долучилася до всеукраїнської акції «Озеленення України». У рамках заходу планують висадити 1 мільйон дерев за добу. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомили організатори заходу, передає кореспондент Львівського порталу.

У Львові в рамках акції планують відновити втрачений фруктовий сад у парку «700-річчя Львова», а також озеленити центр міста. Загалом з ініціативи ГО «Добро.Дій» на Львівщині мають висадити 250 тисяч саджанців дерев.

Як розповів організатор акції «Озеленення України» Сергій Гайдачук, із 105 ключових ризиків людства, перші п’ять – кліматичні. Сьогодні весь світ прикутий до того, що відбувається з кліматом, і Україна – не виняток, тому ми й долучаємось до таких акцій.

На сьогоднішній день підписано 14 меморандумів. Окрім Львівщини офіційно підтримали проєкт: Тернопільська, Одеська, Херсонська, Луганська, Чернігівська, Івано-Франківська та Хмельницька області.

«Основною ідеєю проєкту полягає у консолідації українців всього світу довкола теми глобальних екологічний викликів, а також показати правильну історію відновлення екосистеми нашої країни», – зазначила організаторка акції «Озеленення України» Анна Крисюк.

За її словами, впродовж 24-ох годин у період з 20 до 27 березня (залежитиме від погодних умов) на Львівщині планують висадити 250 тисяч дерев. Втім на цьому висадка дерев не обмежиться – проєкт з висадки дерев має тривати впродовж всього року. До акції запрошують долучитись усіх небайдужих.

Як уточнили в управлінні екології та природних ресурсів ЛМР, висадка дерев у Львові відбуватиметься на трьох локаціях: центрі міста, фруктовий сад у парку «700-річчя Львова», а також біля трамвайної колії на Сихові.

До акції запрошують долучитись усіх небайдужих. Зокрема, підтримку проєкту висловили бізнесмени, релігійні об’єднання, медіа, громадські організації, медицина, ІТ-сфера, поліція, пожежники, а також активні та свідомі громадяни.

Раніше Львівський портал повідомляв, що дерева у Львові стинатимуть по-новому. Забудовникам потрібно буде отримати технічний акт обстеження дерев на території у районної адміністрації, а також дізнатися балансову вартість дерев, які будуть зрізати.

Фото: Khustnews