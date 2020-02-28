Від коронавірусу вилікувались майже 37 тисяч осіб

У світі вже зафіксовано понад 83 тисячі випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 59 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 2872 людини.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 1276 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 83 877 осіб, і з них 36 732 людей вже одужали.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 2 337 летальних випадки. Окрім цього 34 смерті від китайського вірусу зафіксовано у Ірані, 17 у Італії, 15 у Південній Кореї, 6 на туристичному кораблі Diamond Princess та п’ять у Японії …

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено у:

Італія – 655 випадків, з яких 17 – смертельні

Німеччина – 48 випадків

Франція – 41 випадок, (2 смертельні)

Іспанія – 26 випадків

Велика Британія – 17

Швейцарія – 15

Швеція – 7

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.