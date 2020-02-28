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Призначили голову Дрогобицької РДА

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив головою Дрогобицької районної державної адміністрації Омеляна Стасулу. Про це йдеться у відповідному розпорядженні глави держави.

 

До призначення на посаду голови Дрогобицької РДА 37-річний Омелян Стасула працював методистом у Дрогобицькому районному народному домі. Також він є депутатом Дрогобицької райради від партії УКРОП та помічником народного депутата від «Слуги Народу» Ореста Саламахи.

Омелян Стасула народився у селі Унятичі, що у Дрогобицькому районі. У декларації вказує, що у цьому селі розташований будинок площею 66,7 м , яким він користується на безоплатній основі.

Також новоспечений Голова Дрогобицької РДА зазначив у декларації, що у 2018 році заробив 83 тисяч гривень у відділі культури та туризму Дрогобицької РДА. Він одружений та виховує доньку. Його дружина отримала 78 тисяч гривень зарплати у Дрогобицькій виправній колонії №40.

Відомо, що у травні 2018 року Омелян Стасула  притягувався до адміністративної відповідальності через несвоєчасне подання декларації.

Нагадаємо, торік влітку влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови районних державних адміністрацій, яких вирішили шукати за допомогою спеціальної платформи LIFT. Якщо раніше подання президенту на призначення чиновників такого рівня скеровував одноосібно голова облдержадміністрації, то тепер «Зе-команда» вирішила детінізувати цей процес і зробити його більш публічним.

Так, усі, хто хотів би очолити РДА на Львівщині, мали реєструватись на платформі LIFT і проходити подальший відбір із обговоренням громадськості. Однак цей процес виявився не таким уже й публічним. Детальніше про це читайте у статті Львівського порталу «Таємний LIFT. Хто може очолити РДА на Львівщині».

Своєю чергою ексголова Львівської ОДА Маркіян Мальський публічно не називав жодних ймовірних кандидатів на посади голів РДА, навіть тоді, коли вже відомі у ЛОДА імена надіслали на погодження у Кабмін. Мальський лише говорив про унікальність відбору через LIFT та про те, що новопризначені очільники районів працюватимуть близько року, оскільки реформа децентралізації згодом ліквідує такі посади.

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