В Італії зросла кількість хворих та померлих від коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 82 тисячі випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 35 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 2811 людей.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 1436 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 82 599 особи, і з них 32 932 людей вже одужали.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 2 744 летальних випадки. Окрім цього 26 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Ірані, 14 у Італії, 13 у Південній Кореї та ще чотири випадки зафіксовано на туристичному кораблі Diamond Princess, та Японії…

Серед країн Європи захворювання підтверджено:

Італія – 528 випадків, з яких 14 – смертельні

Німеччина – 27 випадків

Франція – 18 випадків, (2 смертельні).

Іспанія – 17 випадків.

Велика Британія – 15 випадків

Швейцарія – 4 випадки

Австрія, Хорватія та Греція – 3

Швеція, Фінляндія та Росія – 2

Данія, Естонія, Норвегія, Румунія, Бельгія та Грузія – 1

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.