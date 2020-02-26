Завдали збитків на понад мільйон: двоє посадовців Львівської митниці постануть перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох головних державних інспекторів митного поста «Західний» Львівської митниці, які підозрюються у неналежному виконанні своїх службових обов’язків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що інспектори налагодили злочинну схему ввезення вантажних автомобілів марки «MAN» на територію України через митний пост «Західний» із заниженням митної вартості. У результаті неправомірних дій митників державний бюджет недоотримав понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, що 22 грудня 2019 року у ДБР інформували про те, що трьом посадовцям Львівської митниці повідомили про підозру.