ОСТАННІ НОВИНИ

Трьом посадовцям Львівської митниці, які завдали збитків державі на 2 мільйони, повідомили про підозру

Вероніка Рой

|

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у місті Львові повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним державним інспекторам митного поста «Західний» та державному інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС. Посадовці завдали збитків державі понад два мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

 

Досудовим розслідуванням було встановлено, що посадовці у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення  вантажних автомобілів марки «MAN» на територію України через митний пост «Західний» із заниженням митної вартості.

«Підозрювані не перевіряли відомостей, що містяться у документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», – наголошують у ДБР.

В результаті таких дій митників нарахування митних платежів проводилося за значно заниженою ставкою, через що державний бюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді  позбавлення волі на термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...