Трьом посадовцям Львівської митниці, які завдали збитків державі на 2 мільйони, повідомили про підозру

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у місті Львові повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним державним інспекторам митного поста «Західний» та державному інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС. Посадовці завдали збитків державі понад два мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що посадовці у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки «MAN» на територію України через митний пост «Західний» із заниженням митної вартості.

«Підозрювані не перевіряли відомостей, що містяться у документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», – наголошують у ДБР.

В результаті таких дій митників нарахування митних платежів проводилося за значно заниженою ставкою, через що державний бюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.