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«Крим – це Україна!». У Львові провели акцію-протест

Соломія Головіна

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У центрі Львова сьогодні, 26 лютого, відбулась акція-протест «Крим – це Україна!». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На площі Ринок активісти продемонстрували основні меседжі акції трьома мовами: «Крим – це Україна!», «Крим – не розмінна монета!», «Без Криму немає вільної і незалежної України!», «Свободу 166 політв’язням!», «Поверніть 188 дітям їх батьків!», «SAVE ATR!».

Акція відбулась за участі представників влади, переселенців з півострова та активістів з місцевих громадських організацій.

Опісля на щоглі Ратуші під Гімн України та Гімн кримських татар підняли прапор Криму.

Раніше Львівський портал інформував, що у Львові протягом 25 лютого – 6 березня відбуватимуться заходи до 6-ої річниці окупації Криму Росією, об’єднані назвою «День спротиву».

Зокрема, 27 лютого до Львова завітає український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв, де візьме участь в діалозі про стереотипи та єдність «Ким я є».

Зауважимо також, що президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня спротиву окупації Криму, який відзначатимуть 26 лютого.

Фото: ЛМР

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