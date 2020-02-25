Львів’ян кличуть поговорити з Ахтемом Сеітаблаєвим про єдність України

У четвер, 27 лютого, до Львова завітає український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв. Всіх охочих запрошують на зустріч із ним, аби поговорити про єдність нашої країни. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Діалог про стереотипи та єдність «Ким я є» із Ахтемом Сеітаблаєвим проходитиме у просторі «IHUB Lviv», що на вул. Замкненій, 9. Початок – о 18:00 год. Вхід – вільний.

Під час заходу львів’янам та гостям міста пропонують поговорити про:

єдність в межах своєї країни в умовах активної еміграції за кордон/ робочої міграції українців;

(не)можливість стереотипів виконувати «ворожу» функцію та роз’єднувати людей;

збереження національної ідентичності в умовах того, що для деяких українців важлива саме національна ознака, а для інших – задоволення своїх базових потреб;

як навчитися радіти здобуткам і зрозуміти, що ми живемо в особливій країні, а не жити в очікуванні «зради»;

образи, навколо яких може згуртуватися молоде покоління, та як цим глибоким смислам пробитися крізь еру швидкої інформації/поверхневих знань/інформаційного шуму.

Захід відбудеться в межах виставки «Ким я є» проекту «Розрізняй PRO: руйнування стереотипів», який реалізує ГО «Місто-сад» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Зазначимо, що 47-річний Ахтем Сеітаблаєв є українським актором та режисером кримськотатарського походження. Саме він є режисером відомого фільму «Кіборги», який вийшов у прокат у грудні 2017 року. Стрічка розповідає про про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.

За вісім тижнів прокату касові збори «Кіборгів» склали 22,3 мільйона гривень, що на той час було абсолютним рекордом для стрічок, повністю вироблених в Україні. Загалом в українському прокаті фільм «Кіборги» протримався 21 тиждень і заробив 23,2 мільйона гривень.