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Українці 26 лютого щорічно відзначатимуть День спротиву окупації Криму

Соломія Головіна

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня спротиву окупації Криму, який відзначатимуть 26 лютого. Про це повідомляє УП.

 

«В цей день рівно 6 років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності нашої держави. Вшановуючи мужність та героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указав про День спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь. Цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, повернення Криму до України – це не просто «його мрія як президента або позиція як громадянина України» і не просто спільна мрія українців, а «це запорука безпеки на планеті, відновлення віри у міжнародне право та справедливість».

Президент також додав, що знає, що день, коли Крим повернеться додому, обов’язково настане.

Один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв, виступаючи перед Зеленським, закликав кримчан «змінити страх на презирство» і чинити опір окупантам.

Раніше Львівський портал інформував, що у Львові протягом 25 лютого – 6 березня відбуватимуться заходи до 6-ої річниці окупації Криму Росією, об’єднані назвою «День спротиву».

Зокрема, 27 лютого до Львова завітає український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв, де візьме участь в діалозі про стереотипи та єдність «Ким я є».

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