Шоста річниця окупації Криму. У Львові проведуть «День спротиву»

Цього року минає 6-та річниця з початку збройної агресії Російської Федерації проти України. У Львові з цієї нагоди протягом 25 лютого – 6 березня відбудеться низка заходів, об’єднані під назвою «День спротиву». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Програма заходів у Львові до 6-ї річниці окупації Криму з боку Росії:

Круглий стіл: «Крим вчора і сьогодні. Сподівання і реальність» за участю представників влади, громадських діячів, політологів та ЗМІ.

Місце проведення: наукова бібліотека ЛНУ ім. Франка, вул. Драгоманова, 5.

Дата та час проведення: 25 лютого, 15.00 – 17.00 год.

Підняття національного прапору кримськотатарського народу перед будівлею Львівської обласної державної адміністрації. Пресбрифінг у холі ЛОДА для журналістів.

Місце проведення: Львівська обласна державна адміністрація, вул. Винниченка 2 .

Дата та час проведення: 26 лютого, 10.15 год.

Публічна акція-протест «Крим – це Україна!», в рамках міжнародної ініціативи «LIBERATECRIMEA», за участю представників влади, переселенців з півострова та активістів з місцевих громадських організацій Тут основні меседжі – на 3-х мовах: «Крим – це Україна!», «Крим – не розмінна монета!», «Без Криму немає вільної і незалежної України!», «Свободу 166 політв’язням!», «Поверніть 188 дітям їх батьків!», «SAVE ATR!» і т. д.

Місце проведення: площа Ринок, головний вхід до ЛМР.

Дата та час проведення: 26 лютого, 14.00 – 14.45 год.

Спільний молебень (дуа) представників мусульманської громади в пам’ять про постраждалих внаслідок політичних репресій в Криму, а також на підтримку громадян, які залишаються на Батьківщині.

Місце проведення: «Культурний центр кримських татар у Львові», вул. Саксаганського, 20, 3-поверх.

Дата та час проведення: 28 лютого, 16.00 год.

Тематична зустріч з учнями старших класів і студентами львівських вузів «Мій сьогоднішній Крим».

Місце проведення: велика зала «Центру творчості дітей та юнацтва Галичини» (ЦТДЮГ, Погулянка), вул. Вахнянина, 29.

Дата та час проведення: 28 лютого, 17.00 – 18.30 год.

Панельна дискусія «Що для мене є Крим?» за участю представників молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з Криму, «MoloDvizh Center» і Української Академії Лідерства м. Львів. Тематична фотовиставка «Крим сьогодні».

Місце проведення: Львівський «МолоДвіж Центр», вул. Чайковського, 31.

Дата та час проведення: 6 березня, 18.00 год.