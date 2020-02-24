Від грипу померли ще двоє мешканців Львівщини

За минулий тиждень, 17-23 лютого, на Львівщині від ускладнень грипу померли ще двоє людей: 64-річна жінка та 78-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Двома новими жертвами грипу стали 64-річна та 78-річний мешканці Львівської області. Обоє за допомогою медиків звернулись на 3-4 день хвороби.

Стан хворих ускладнився через наявність супутніх захворювань – цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи та нирок. В обох випадках лабораторно підтверджено вірус грипу типу А.

Зазначимо, із початку епідсезону на Львівщині від грипу померли уже троє людей. Першою на початку лютого від ускладнень померла 66-річна жінка.

Протягом 17-23 лютого на грип та ГРВІ у Львівській області захворіли більше 14 000 людей, більше половини із них – діти. Епідпоріг перевищений у Буському, Дрогобицькому, Жовківському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Перемишлянському, Пустомитівському, Радехівському, Сколівському й Турківському районах, а також у Самборі і Червонограді.

У Львові за останні сім днів 3 811 людей. Інтенсивний показник захворюваності тут наразі становить 495,6, при епідпорозі 615,2.

Минулого тижня із діагнозом «ГРВІ» до лікарень госпіталізували 381 мешканця Львівщини, 257 із них – діти.

Як писав Львівський портал, наприкінці жовтня у Львівській області зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюють чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.