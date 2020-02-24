Солеварня у Дрогобичі має стати підприємством-пам’яткою, – ЛОДА

Дрогобицьку солеварню необхідно зберегти як пам’ятку, залишивши там процес виробництва солі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

«Саме таку нашу позицію надсилаємо сьогодні до Фонду держмайна України», – резюмував він.

При цьому Юрій Холод нагадав, що комплекс споруд Дрогобицького солеварного заводу є пам’яткою архітектури місцевого значення від 1991 року. Окрім цього, він перебуває в межах охоронних зон двох пам’яток архітектури національного значення – Церкви Святого Юра та Церкви Воздвиження Чесного Хреста. Водночас завод його внесено до переліку щойно виявлених пам’яток археології (згідно з наказом департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА від 11.03.2019 № 20-ос).

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року одну з найстаріших в Україні солеварень попередньо включають до списку об’єктів, які уряд пропонуватиме для приватизації.

«Місцеві активісти, влада та депутати забили на сполох. Адже, особливо, довкола солеварні Дрогобич вже роками вибудовує власний туристичний бренд. Навіть гасло міста: «Дрогобич – у ньому вся сіль», – пише Юрій Холод.

На початку лютого цього року уряду надійшло звернення з проханням про черговий перегляд рішення щодо приватизації чи змін у комплексі солеварні в Дрогобичі.

«У відповідь на звернення Народних депутатів, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підписав доручення: надати повний експертний висновок для фонду держмайна. Наша відповідь змістовно містить всі вище перелічені пункти. За всіма експертними висновками та на моє тверде переконання, солеварня у Дрогобичі має стати цікавим діючим підприємством-пам’яткою», – резюмував Юрій Холод.

Щодо культурно-економічної складової, то тут спробують знайти рішення з місцевою владою: чи створити заповідник обласного значення, чи передати споруди в комунальну власність тощо.

Як повідомляв Львівський портал, в кінці 2019 року Львівська обласна рада ініціювала звернення до Кабміну, закликавши уряд не допустити приватизації Дрогобицької солеварні.

Вже у січні стало відомо, що старовинну солеварню закрили для екскурсій.