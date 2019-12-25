Кабмін закликають не допустити приватизації Дрогобицької солеварні

Львівська обласна рада під час пленарного засідання 24 грудня ухвалила звернення до Кабміну щодо передачі майнового комплексу ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» у комунальну власність територіальної громади Дрогобича. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Ми, депутати Львівської обласної ради, підтримуючи позицію жителів м. Дрогобича, висловлюємо стурбованість щодо ймовірної приватизації Дрогобицької солеварні (ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод»), що надалі може призвести до знищення підприємства», – йдеться у зверненні.

Зазначається, що Дрогобицька солеварня, працюючи вже понад 700 років, на сьогодні вважається найстарішим діючим підприємством України. При цьому у облраді зауважують, що ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» – єдине підприємство в Україні, яке ще видобуває сіль шляхом виварювання, і така технологія має перспективу бути занесеною до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

На території солеварні розміщені 9 пам’яток культури місцевого значення, що мають відповідні паспорти. Крім того, уся територія підприємства знаходиться в межах охоронних зон пам’ятки ЮНЕСКО – церкви св. Юра та пам’ятки державного значення – церкви Воздвиження Чесного Хреста. Північній частині території заводу присвоєно статус щойно виявленої пам’ятки археології.

«Тому будь-які будівельні роботи на території ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» підпадають під дію Закону України «Про охорону культурної спадщини», – наголошують депутати.

У зверненні зазначається, що протягом 2018 року громадськістю міста напрацьовано концепцію ревіталізації підприємства, яку було втілено в архітектурний проєкт студентами-магістрами НУ «Львівська політехніка». Основні функції солеварні при цьому мали б бути такі: збереження виробництва, розвиток туристичного, культурного й рекреаційного потенціалу території підприємства та креативних індустрій. Як вважають у облраді, розвиваючи цю територію за такими напрямами, можна було б говорити про створення унікального комплексу, до складу якого входили б території Дрогобицької солеварні і двох дерев’яних церков – св. Юра та Воздвиження Чесного Хреста. Такий суцільний комплекс, на думку депутатів, міг би стати центром тяжіння для туристів і розвитку креативної економіки.

«З огляду на значний туристичний, культурний та економічний потенціал об’єднаної території Дрогобицької солеварні і двох дерев’яних церков, а також зважаючи на те, що: підприємство не має стратегічного значення для держави у виробництві солі; не приносить значних прибутків (160 тис. грн у 2018 році); має значний рівень зношеності основних фондів; сім споруд (з дев’яти існуючих) на території заводу, які є пам’ятками культури місцевого значення, перебувають у незадовільному або аварійному стані (відповідно до результатів інвентаризації 2013 та 2017 років, їхній стан щоразу погіршується); просимо Кабінет Міністрів України вжити необхідних заходів для збереження майнового комплексу ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод») та передачі його в комунальну власність територіальної громади міста Дрогобича», – мовиться у зверненні.