ДАБК судиться з бізнесменом Веремеєнком черед фудкорти на площі Двірцевій

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львові подала апеляційну скаргу, щоб відновити дію своїх приписів щодо усунення порушень будівництва ресторану на площі Двірцевій. Його зводить бізнес-партнер екснардепа від ВО «Свобода» Ігоря Кривецького − Олександр Веремеєнко. Про це пишуть «Наші гроші», передає Львівський портал.

Чотириповерхова будівля несподівано «виринула» на площі Двірцевій у вересні минулого року. Її зводили місці колишнього диспетчерського пункту «Львівелектротрансу», хоча це будівництво не входило у проєкт реконструкції площі Двірцевої.

Це будівництво збурило активістів, які підозрювали, що споруда може вплинути на архітектурний ансамбль оновленої площі. Небайдужі мешканці також прогнозували, що це біля головного вокзалу Львова зводять новий готель, втім згодом у мерії пояснили, що в будівлі будуть фудкорти.

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На початку лютого цього року інспекція ДАБК виявила низку порушень при будівництві цього об’єкту. Зокрема, інспектори виявили, що фасади вже зведеного закладу громадського харчування не відповідають попередньо затвердженому проєкту. І паспорт опорядження фасаду не узгоджений з управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради.

Також відомо, що проєктну документацію розробили на нове будівництво, хоча містобудівні умови та обмеження видавались на реконструкцію з розширенням за рахунок надбудови.

Тут не передбачено необхідної кількості місць для паркування, немає угоди з «Львівводоканалом» про приєднання майбутнього ресторану до водопостачання та водовідведення, а термін оренди ділянки, на якій ведеться будівництво, закінчився ще 23 жовтня 2019 року.

Після перевірки інспектори ДАБК скасували дію повідомлення про початок будівельних робіт та зобов’язали забудовника припинити та усунути містобудівні порушення. При цьому Олександра Веремеєнка оштрафували на 850 грн. А от ТОВ «Шеремета Архітект Груп», архітектурну компанію, яка проєктувала будівництво, наклали штраф розміром 189 тис. грн. Ще 94,6 тис. грн штрафу отримав підрядник — ПП «Пегас-Україна».

Інспектори також мали претензії до експертизи цього проєкту – ТОВ «Глобал Промпостач» не зазначила у ній вищезгадані порушення, а сам проєкт будівництва затвердив Олександр Веремеєнко.

Після наданих інспекцією приписів замовник мав би усунути всі містобудівні порушення, однак вже за декілька днів зупинив дію всіх своїх зобов’язань через суд. Приписи та скасування повідомлення про початок будівельних робіт будуть нечинними доти, доки суд визначить їхню законність. Наразі інспекція ДАБК у Львові подала апеляційну скаргу.

Одним з основних аргументів Олександра Веремеєнка в суді щодо необхідності скасування дію приписів інспекції було те, що «перевірка була проведена за відсутності замовника чи належного представника такого, що в свою чергу, позбавило можливості надавати документи під час перевірки щодо нібито порушень виявлених під час перевірки».

Як писав Львівський портал, Олександр Веремеєнко отримав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію павільйону на вул. Чернівецькій, 1 у травні 2018 року. Ще у 2013 році міська рада віддала його під приватизацію приватному підприємству «Нива-Львів». У 2014 році ця нерухомість перейшла у власність Олександра Веремеєнка. Певний час тут діяло кафе.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Веремеєнко Олександр Вікторович володіє низкою компаній та організацій, зокрема ГО «Розвиток громади», однойменним благодійним фондом, ГО «Спортивний клуб «Легіон Львів», ГО «Українська спілка учасників АТО».

Серед підприємств, співвласником яких є Олександр Веремеєнко, – ТзОВ «Стрийський ринок», ТзОВ «Фієста-фантастика», ПП «Галицький ресторатор», ТзОВ «Будівельно-монтажна компанія «РБ Груп» та інші.

Бізнес-партнером Веремеєнка, зокрема у ТзОВ «Фієста-фантастика» є відомий бізнесмен, свободівець Ігор Кривецький. Як відомо, Кривецький володіє немалою кількістю нерухомості у Львові, протягом 2012-2014 років був народним депутатом України від ВО «Свобода». Також його вважають найбільшим фінансистом цієї політичної сили.

Додамо також, що Львівська міська рада збирається викупити у приватників приміщення колишнього громадського туалету на вул. Чернівецькій, 1. Це потрібно для того, аби завершити реконструкцію площі Двірцевої.