Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Червень 2017 року. Департамент містобудування управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради напрацював ескіз повного оновлення площі Двірцевої. Першочергово у плани входило розташування висадкових і посадкових трамвайних та автобусних платформ ближче до вокзалу для комфорту пасажирів громадського транспорту.



«Площа Двірцева в тому вигляді, що зараз, вичерпала свій ресурс. Після того, коли буде чітко визначено, як саме має виглядати площа, цей проект буде винесений на розгляд громадськості для спільного обговорення», - зазначав тоді директор департаменту Сергій Коровайник.



Липень 2017 року. Про площу серйозно заговорив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський. Він почав враховувати не лише думку пасажирів громадського транспорту, а й всіх зацікавлених сторін: мешканців та гостей Львова, Укрзалізниці, Укрпошти і ще багато підприємців, які мають різні права власності і землекористування та оренду землі на цій території.



«Основним критерієм, яким ми керувалися, це в першу чергу розділити смуги громадського та приватного транспорту. Тому що в час пік, коли стоять автомобілі, вони не дають проїхати ані автобусам, ані маршруткам. І в даному випадку права сторона, яка веде до автостанції, вона буде виділена тільки для двостороннього руху громадського транспорту. Ліва сторона, з кільцевим розворотом, буде орієнтована на те, щоб нею користувалось таксі і приватний автотранспорт.



Також буде змінене трамвайне кільце. Кільце буде збільшене у формі еліпса. Буде збільшена кількість зупинок трамваїв, і будуть місця для відстою трамваїв, які будуть очікувати своєї черги.



Тобто, ми маємо технологічну карту, яка є погоджена зі всіма сторонами, є протоколи цих зустрічей, і фактично ми можемо приступати до виготовлення робочого проекту, визначення кошторису і подачі бюджету на наступний рік», - казав Юліан Чаплінський.



Важливо розуміти, що станом на липень 2017-го року в мерії вже був схематичний дизайн реконструкції, який і ліг в основу всього проекту. Він дуже схожий на те, що має бути, адже площа чітко розмежована на зони для автобусів, паркінгу, таксі, трамваїв, велосипедистів та пішоходів.

