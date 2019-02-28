ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Від ідеї до старту реконструкції площі перед Головним залізничним вокзалом
Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських автобусів, як- і де-небудь залишених таксі і легковиків та сполоханих пішоходів з валізами, які кидаючись під весь цей транспорт, намагаються встигнути на свій потяг. Напевно всім львів'янам знайома ситуація, коли вони кудись або звідкись їдуть, втрачають сотні нервових клітин, тільки потрапивши на вокзал. І це ще нам пощастило, бо ми знаємо про це страшне місце і можемо себе морально підготувати до зустрічі з ним. А що говорити про туристів, в яких звідси починається знайомство зі Львовом? Якась площа розбрату, не інакше…
Але замерехтіло світло в кінці тунелю! Напевно у Львові не залишилось жодної людини, яка не знає, що з п'ятниці, 1 березня, стартує масштабна реконструкція площі Двірцевої, яка раз і назавжди поставити крапку у темній сторінці безпосередньо привокзальної території Львова. Серйозний ремонт, який забере багато часу, сил та грошей, призведе до багатьох незручностей, проте має зробити площу достойною візитівкою нашого міста.
Львівський портал слідкував за цих проектом: від перших згадок про ідею до самого старту робіт, і вирішив коротко та чітко відобразити хронологію розвитку цієї реконструкції.
Але замерехтіло світло в кінці тунелю! Напевно у Львові не залишилось жодної людини, яка не знає, що з п'ятниці, 1 березня, стартує масштабна реконструкція площі Двірцевої, яка раз і назавжди поставити крапку у темній сторінці безпосередньо привокзальної території Львова. Серйозний ремонт, який забере багато часу, сил та грошей, призведе до багатьох незручностей, проте має зробити площу достойною візитівкою нашого міста.
Львівський портал слідкував за цих проектом: від перших згадок про ідею до самого старту робіт, і вирішив коротко та чітко відобразити хронологію розвитку цієї реконструкції.
Червень 2017 року. Департамент містобудування управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради напрацював ескіз повного оновлення площі Двірцевої. Першочергово у плани входило розташування висадкових і посадкових трамвайних та автобусних платформ ближче до вокзалу для комфорту пасажирів громадського транспорту.
«Площа Двірцева в тому вигляді, що зараз, вичерпала свій ресурс. Після того, коли буде чітко визначено, як саме має виглядати площа, цей проект буде винесений на розгляд громадськості для спільного обговорення», - зазначав тоді директор департаменту Сергій Коровайник.
Липень 2017 року. Про площу серйозно заговорив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський. Він почав враховувати не лише думку пасажирів громадського транспорту, а й всіх зацікавлених сторін: мешканців та гостей Львова, Укрзалізниці, Укрпошти і ще багато підприємців, які мають різні права власності і землекористування та оренду землі на цій території.
«Основним критерієм, яким ми керувалися, це в першу чергу розділити смуги громадського та приватного транспорту. Тому що в час пік, коли стоять автомобілі, вони не дають проїхати ані автобусам, ані маршруткам. І в даному випадку права сторона, яка веде до автостанції, вона буде виділена тільки для двостороннього руху громадського транспорту. Ліва сторона, з кільцевим розворотом, буде орієнтована на те, щоб нею користувалось таксі і приватний автотранспорт.
Також буде змінене трамвайне кільце. Кільце буде збільшене у формі еліпса. Буде збільшена кількість зупинок трамваїв, і будуть місця для відстою трамваїв, які будуть очікувати своєї черги.
Тобто, ми маємо технологічну карту, яка є погоджена зі всіма сторонами, є протоколи цих зустрічей, і фактично ми можемо приступати до виготовлення робочого проекту, визначення кошторису і подачі бюджету на наступний рік», - казав Юліан Чаплінський.
Важливо розуміти, що станом на липень 2017-го року в мерії вже був схематичний дизайн реконструкції, який і ліг в основу всього проекту. Він дуже схожий на те, що має бути, адже площа чітко розмежована на зони для автобусів, паркінгу, таксі, трамваїв, велосипедистів та пішоходів.
«Площа Двірцева в тому вигляді, що зараз, вичерпала свій ресурс. Після того, коли буде чітко визначено, як саме має виглядати площа, цей проект буде винесений на розгляд громадськості для спільного обговорення», - зазначав тоді директор департаменту Сергій Коровайник.
Липень 2017 року. Про площу серйозно заговорив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський. Він почав враховувати не лише думку пасажирів громадського транспорту, а й всіх зацікавлених сторін: мешканців та гостей Львова, Укрзалізниці, Укрпошти і ще багато підприємців, які мають різні права власності і землекористування та оренду землі на цій території.
«Основним критерієм, яким ми керувалися, це в першу чергу розділити смуги громадського та приватного транспорту. Тому що в час пік, коли стоять автомобілі, вони не дають проїхати ані автобусам, ані маршруткам. І в даному випадку права сторона, яка веде до автостанції, вона буде виділена тільки для двостороннього руху громадського транспорту. Ліва сторона, з кільцевим розворотом, буде орієнтована на те, щоб нею користувалось таксі і приватний автотранспорт.
Також буде змінене трамвайне кільце. Кільце буде збільшене у формі еліпса. Буде збільшена кількість зупинок трамваїв, і будуть місця для відстою трамваїв, які будуть очікувати своєї черги.
Тобто, ми маємо технологічну карту, яка є погоджена зі всіма сторонами, є протоколи цих зустрічей, і фактично ми можемо приступати до виготовлення робочого проекту, визначення кошторису і подачі бюджету на наступний рік», - казав Юліан Чаплінський.
Важливо розуміти, що станом на липень 2017-го року в мерії вже був схематичний дизайн реконструкції, який і ліг в основу всього проекту. Він дуже схожий на те, що має бути, адже площа чітко розмежована на зони для автобусів, паркінгу, таксі, трамваїв, велосипедистів та пішоходів.
Квітень 2018 року. ЛКП «Інститут просторового розвитку» розробило новий, доповнений проект реконструкції площі Двірцевої. Перший пріоритет проекту – збільшити інфраструктуру громадського транспорту, збільшити кількість зупинок, а в майбутньому збільшити кількість трамвайних маршрутів до вокзалу. Другий – розширення пішохідної зони, щоб перехожі спокійно могли від вокзалу дійти до вулиці Чернівецької, не переходячи через широку автомобільну смугу. Наступні важливі кроки – озеленення площі, створення нового, сучасного фонтану та облаштування підземного паркінгу.
«Основна ціль проекту реконструкції площі Двірцевої – впорядкування руху громадського і приватного транспорту, тому що зараз тільки трамваї мають відділену смугу, і та смуга є значно дальше, ніж автомобіль може доїхати. Фактично, жодної розмітки нема, і коли люди виходять на площу, то складається враження, ніби 20 машин, які там паркуються, виглядають як 200 автівок. Тобто людині, аби добратися до скверу, потрібно подолати ті перепони. В принципі, з будь-яким візком добратися через цю бруківку до головного входу – це виклик. Якщо подивитись на Google Maps згори, то ми побачимо, що це просто хаотичне паркування», – наголошував головний архітектор міста.
«Основна ціль проекту реконструкції площі Двірцевої – впорядкування руху громадського і приватного транспорту, тому що зараз тільки трамваї мають відділену смугу, і та смуга є значно дальше, ніж автомобіль може доїхати. Фактично, жодної розмітки нема, і коли люди виходять на площу, то складається враження, ніби 20 машин, які там паркуються, виглядають як 200 автівок. Тобто людині, аби добратися до скверу, потрібно подолати ті перепони. В принципі, з будь-яким візком добратися через цю бруківку до головного входу – це виклик. Якщо подивитись на Google Maps згори, то ми побачимо, що це просто хаотичне паркування», – наголошував головний архітектор міста.
3 липня 2018 року. «Львівавтодор» оголосив міжнародний тендер на реконструкцію площі Двірцевої: очікувана вартість робіт становила 167,6 мільйонів гривень.
Відповідно до проекту термін виконання усіх будівельних та ремонтних робіт становив 18 місяців. Завершити усі роботи було заплановано до 31 травня 2020 року.
«Згідно з технічною документацією, на початку буде демонтовано дорожнє та тротуарне покриття, зупинки громадського транспорту, дорожні знаки та дерева. Трамвайні колії прокладатимуть на підколійні залізобетонні плити та будуть замощенні бруківкою з колотого та булижного каменю на ЦПС. Крім цього, вздовж трамвайного маршруту буде замінено контактну мережу. Поблизу кінцевої зупинки також буде облаштовано приміщення диспетчерської та електронне інформаційне табло. На хідниках замостять тротуарну плитку з природного каменю різного типу із тактильними елементами. На посадкових платформах трамвая та автобусів збудують пандуси, а на території площі облаштують острівки таксі, переїзду та острівки платформ АС. На проїжджій частині з'явиться асфальто-бетонне покриття, а місця для відстою автобусів замостять бруківкою з колотого і булижного каменю. Уздовж проїжджої та пішохідної зони замінять освітлення, встановлять, де передбачено проектом, антипаркувальні стовбці зі світлом та сіті-лайти.
Фонтан навпроти входу до будівлі залізничного вокзалу замінять на «Динамічний фонтан» із 9 форсунками та кольоровою підсвіткою.
Також заплановано облаштування всієї площі зеленими насадженнями. Тут з'являться платан кленолистий, яблуні, сакури, берези, дуби, робінії псевдоакаційні, бобівники анагіролисті та низка кущів, зокрема бірючина звичайна, кампасис вкорінюючий, дрік красильний, деревій таволговий, молінія голуба, золотарник, ехінацея, котяча м'ята Фассена та ірис бородатий», - йшлося у описі тендеру.
Подавати тендерні пропозиції можна було до 2 серпня, а сам аукціон мали розпочати із 7 серпня 2018 року. Після завершення конкурсу, мало відбудеться підписання угоди з переможцем-підрядником і лише тоді стартували би роботи. Тобто про точну дату початку будівельних робіт на той час говорити ще було рано.
6 серпня 2018 року. ЛКП «Львівавтодор» скасувало міжнародний тендер на реконструкцію площі перед Головним залізничним вокзалом Львова через замалу кількість учасників торгів.
Тоді у системі ProZorro взяти участь у тентері зголосились дві компанії – ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1». Втім документи останнього не відповідали вимогам конкурсу. Відтак 6 серпня тендерний комітет відхилив заявку ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» та скасував тендер, адже згідно із українським законодавством, учасників має бути щонайменше двоє.
Відповідно до проекту термін виконання усіх будівельних та ремонтних робіт становив 18 місяців. Завершити усі роботи було заплановано до 31 травня 2020 року.
«Згідно з технічною документацією, на початку буде демонтовано дорожнє та тротуарне покриття, зупинки громадського транспорту, дорожні знаки та дерева. Трамвайні колії прокладатимуть на підколійні залізобетонні плити та будуть замощенні бруківкою з колотого та булижного каменю на ЦПС. Крім цього, вздовж трамвайного маршруту буде замінено контактну мережу. Поблизу кінцевої зупинки також буде облаштовано приміщення диспетчерської та електронне інформаційне табло. На хідниках замостять тротуарну плитку з природного каменю різного типу із тактильними елементами. На посадкових платформах трамвая та автобусів збудують пандуси, а на території площі облаштують острівки таксі, переїзду та острівки платформ АС. На проїжджій частині з'явиться асфальто-бетонне покриття, а місця для відстою автобусів замостять бруківкою з колотого і булижного каменю. Уздовж проїжджої та пішохідної зони замінять освітлення, встановлять, де передбачено проектом, антипаркувальні стовбці зі світлом та сіті-лайти.
Фонтан навпроти входу до будівлі залізничного вокзалу замінять на «Динамічний фонтан» із 9 форсунками та кольоровою підсвіткою.
Також заплановано облаштування всієї площі зеленими насадженнями. Тут з'являться платан кленолистий, яблуні, сакури, берези, дуби, робінії псевдоакаційні, бобівники анагіролисті та низка кущів, зокрема бірючина звичайна, кампасис вкорінюючий, дрік красильний, деревій таволговий, молінія голуба, золотарник, ехінацея, котяча м'ята Фассена та ірис бородатий», - йшлося у описі тендеру.
Подавати тендерні пропозиції можна було до 2 серпня, а сам аукціон мали розпочати із 7 серпня 2018 року. Після завершення конкурсу, мало відбудеться підписання угоди з переможцем-підрядником і лише тоді стартували би роботи. Тобто про точну дату початку будівельних робіт на той час говорити ще було рано.
6 серпня 2018 року. ЛКП «Львівавтодор» скасувало міжнародний тендер на реконструкцію площі перед Головним залізничним вокзалом Львова через замалу кількість учасників торгів.
Тоді у системі ProZorro взяти участь у тентері зголосились дві компанії – ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1». Втім документи останнього не відповідали вимогам конкурсу. Відтак 6 серпня тендерний комітет відхилив заявку ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» та скасував тендер, адже згідно із українським законодавством, учасників має бути щонайменше двоє.
Між перипетіями довкола тендерів покажемо вам остаточний проект реконструкції Двірцевої, який розробив Інститут просторового розвитку.
14 серпня 2018 року. ЛКП «Львівавтодор» оголосив новий тендер на суму 167 588 112 гривень (така ж сума була вказана і в попередньому тендері). Подавати свої пропозиції компанії могли до 13 вересня.
26 вересня 2018 року. Конкурс було завершено і визначено переможця: реконструкцією площі Двірцевої займеться компанія «Онур». ТзОВ запропонувало найменшу суму, необхідну для проведення всіх робіт – 165 505 100 гривень.
Додамо, що тоді ще йшлось про те, що завершити реконструкцію площі перед вокзалом мають восени 2020 року.
22 листопада 2018 року. Під час брифінгу директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід заявив, що ремонтувати площу перед головним залізничним вокзалом Львова почнуть вже у 2019 році.
«Зараз відбувається закупівля матеріалів, тож роботи на площі Двірцевій розпочнуться із наступного року», – розповів Олег Шмід.
29 листопада 2018 року. Цього дня на YouTube-каналі мера Львова Андрія Садового з'являється красномовне відео про зміни, які чекають на цю площу. Оскільки повна версія відеозвернення міського голови є доволі агітаційною, Львівський портал показує лише ту частину ролика, де пан Садовий розповідає про те, як зміниться Двірцева.
26 вересня 2018 року. Конкурс було завершено і визначено переможця: реконструкцією площі Двірцевої займеться компанія «Онур». ТзОВ запропонувало найменшу суму, необхідну для проведення всіх робіт – 165 505 100 гривень.
Додамо, що тоді ще йшлось про те, що завершити реконструкцію площі перед вокзалом мають восени 2020 року.
22 листопада 2018 року. Під час брифінгу директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід заявив, що ремонтувати площу перед головним залізничним вокзалом Львова почнуть вже у 2019 році.
«Зараз відбувається закупівля матеріалів, тож роботи на площі Двірцевій розпочнуться із наступного року», – розповів Олег Шмід.
29 листопада 2018 року. Цього дня на YouTube-каналі мера Львова Андрія Садового з'являється красномовне відео про зміни, які чекають на цю площу. Оскільки повна версія відеозвернення міського голови є доволі агітаційною, Львівський портал показує лише ту частину ролика, де пан Садовий розповідає про те, як зміниться Двірцева.
Основні зміни, передбачені проектом:
Важливо звернути увагу на те, що саме в цьому відео вперше йдеться про те, що ремонті роботи триватимуть до кінця 2020 року, а не завершаться навесні.
31 січня 2019 року. Цей рік у цьому питанні почався з наради з усіма задіяними і дотичними до робіт підрозділами і організаціями щодо реконструкції площі. Під час наради проговорили усі робочі моменти та етапи проведення ремонту.
«Сьогодні ми провели чергову велику нараду за участю усіх суб'єктів, дотичних до цих робіт — це представники Укрпошти, залізниці, вокзалу, автостанції, патрульної поліції, управління транспорту ЛМР, ЛКП «Львівавтодор», ЛКП «Львівелектротранс». Ціль наради проговорити усі робочі моменти, переглянути плани підрядної організації —ТзОВ «Онур».
Перебіг робіт плануємо таким чином, щоб мінімізувати площу закриття і людям було зручніше. І етап робіт у нас почнеться з лівою частини площі і до центральної частини. Відповідно під час цих робіт буде закрито для проїзду дорожню частину, і буде один невеликий проїзд. У цій лівій частині у нас розпочинається колектор, тому проведемо його заміну. Цей етап робіт розпочнемо з 1 березня.
Далі переходимо до ІІ етапу — закриваємо автостанцію до трамвайної колії. Тут роботи підрядник планує проводити два-три місяці. Після цього приступаємо до ІІІ етапу — це закриття колії.
Отож, з 1 березня буде закрито першу частину площі, з 1 квітня — автостанцію, і приблизно з 15 травня трамваї перестануть курсувати до вокзалу, а будуть розвертатися на вулиці Городоцькій, біля трамвайного депо», — розповів тоді заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.
- збільшення інфраструктури громадського транспорту;
- збільшення кількості зупинок громадського транспорту;
- вмонтування павільйонів з сидіннями та накриттям на зупинках громадського транспорту;
- збільшення кількості трамвайних маршрутів до вокзалу;
- розділення смуги для таксистів, приватного транспорту, громадського транспорту і трамваїв;
- створення пішохідної зони, яка йтиме вздовж вулиці Чернівецької до самого вокзалу;
- рух громадського транспорту буде об'єднаний у правій смузі, громадський транспорт зможе курсувати не залежно від приватного;
- збільшення озеленення;
- збільшення площі скверу;
- облаштування підземного паркінгу;
- встановлення сучасного фонтану з формуванням громадського простору ближче до фасаду вокзалу;
- створення велопарковки.
Важливо звернути увагу на те, що саме в цьому відео вперше йдеться про те, що ремонті роботи триватимуть до кінця 2020 року, а не завершаться навесні.
31 січня 2019 року. Цей рік у цьому питанні почався з наради з усіма задіяними і дотичними до робіт підрозділами і організаціями щодо реконструкції площі. Під час наради проговорили усі робочі моменти та етапи проведення ремонту.
«Сьогодні ми провели чергову велику нараду за участю усіх суб'єктів, дотичних до цих робіт — це представники Укрпошти, залізниці, вокзалу, автостанції, патрульної поліції, управління транспорту ЛМР, ЛКП «Львівавтодор», ЛКП «Львівелектротранс». Ціль наради проговорити усі робочі моменти, переглянути плани підрядної організації —ТзОВ «Онур».
Перебіг робіт плануємо таким чином, щоб мінімізувати площу закриття і людям було зручніше. І етап робіт у нас почнеться з лівою частини площі і до центральної частини. Відповідно під час цих робіт буде закрито для проїзду дорожню частину, і буде один невеликий проїзд. У цій лівій частині у нас розпочинається колектор, тому проведемо його заміну. Цей етап робіт розпочнемо з 1 березня.
Далі переходимо до ІІ етапу — закриваємо автостанцію до трамвайної колії. Тут роботи підрядник планує проводити два-три місяці. Після цього приступаємо до ІІІ етапу — це закриття колії.
Отож, з 1 березня буде закрито першу частину площі, з 1 квітня — автостанцію, і приблизно з 15 травня трамваї перестануть курсувати до вокзалу, а будуть розвертатися на вулиці Городоцькій, біля трамвайного депо», — розповів тоді заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.
21 лютого 2019 року. Останній брифінг перед стартом робіт, де підтвердили всю попередньо зазначену інформацію та розповіли про ті незручності, з якими стикнуться львів'яни і гості міста.
Наголошуємо, водіям приватного транспорту вже з 1 березня не можна буде доїхати на вокзал. Тобто авто, доїжджаючи до кінця бульвару між вулицею Чернівецькою і самою площею, змушені будуть розвертатись. До вокзалу можна буде під'їхати лише громадським транспортом — автобуси курсуватимуть максимально довго, допоки це дозволятимуть роботи, адже для них буде залишена окрема смуга. Також під'їздити до вокзалу зможуть і таксі.
Наголошуємо, водіям приватного транспорту вже з 1 березня не можна буде доїхати на вокзал. Тобто авто, доїжджаючи до кінця бульвару між вулицею Чернівецькою і самою площею, змушені будуть розвертатись. До вокзалу можна буде під'їхати лише громадським транспортом — автобуси курсуватимуть максимально довго, допоки це дозволятимуть роботи, адже для них буде залишена окрема смуга. Також під'їздити до вокзалу зможуть і таксі.
Автобуси міжнародного і міжміського сполучення, які зараз відправляються із автостанції «Двірцевої», до 1 квітня будуть їздити за звичним маршрутом, але з часом їхні зупинки будуть переведені на дві інші локації. Міжнародні сполучення і сполучення до міст-курортів, а це Трускавець, Східниця і Моршин, будуть відбуватися з автостоянки, що належить Укрзалізниці (ліворуч від Головного вокзалу). Решта автобусів відправлятиметься з площі біля Приміського залізничного вокзалу.
Окрім того, для розвантаження центрального вокзалу з 31 березня розпочнуть діяти додаткові зупинки для 53 потягів на станції «Підзамче». Зараз мерія продумує варіанти підсилення транспортного сполучення з цією станцією. ЛКП «Львівелектротранс» розглядає можливість створення додаткового трамвайного маршруту від вул. Промислової до Академії мистецтв. Також буде проаналізовано завантаженість автобусів, які курсують в район станції «Підзамче», щоб збільшити кількість одиниць на маршрутах.
Окрім того, для розвантаження центрального вокзалу з 31 березня розпочнуть діяти додаткові зупинки для 53 потягів на станції «Підзамче». Зараз мерія продумує варіанти підсилення транспортного сполучення з цією станцією. ЛКП «Львівелектротранс» розглядає можливість створення додаткового трамвайного маршруту від вул. Промислової до Академії мистецтв. Також буде проаналізовано завантаженість автобусів, які курсують в район станції «Підзамче», щоб збільшити кількість одиниць на маршрутах.
Понад півтора року підготовки, ще мінімум стільки ж на реалізацію, колосальні незручності і чимала сума грошей, але все це маю зробити з Двірцевої площі інноваційну цукерочку. Дуже сподіваємось, що всі зусилля будуть витрачені недаремно і львів'янам перестане бути соромно за місце, яке першочергово бачать приїжджі. Схрестили пальці, зціпили зуби і чекаємо успішного результату!
Автор, інфографіка, верстка:
Соломія Григор'єва
Фото: ЛМР
Відео: youtube-канал Андрія Садового
Соломія Григор'єва
Фото: ЛМР
Відео: youtube-канал Андрія Садового