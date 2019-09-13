На оновленій площі Двірцевій з’явиться бізнес партнера Кривецького?

У Львові вже пів року триває реконструкція площі Двірцевої, що перед головним залізничним вокзалом. Допоки мерія і її посадовці регулярно звітують про масштабні перевтілення, активістів обурила незрозуміла чотириповерхова будівля, яка виринула фактично на території активних будівельних робіт. Відтак вони підозрюють, що споруда може вплинути на архітектурний ансамбль оновленої площі Двірцевої. Про це повідомляє Львівський портал.

Вперше про загадкову споруду, що з’явилась біля вокзалу, написав у Facebook голова ГО «Зручне місто» Юрій Тер-Арутюнян. На його думку, таке будівництво в цьому місці є недоречним, адже може спотворити архітектурний ансамбль площі Двірцевої.

«Тепер всі будуть дружно захоплюватись новою висоткою, і хай би як влада міста не старалась зробити гарну площу, всі будуть обговорювати новобудову», – написав Юрій Тер-Арутюнян.

У розмові Львівському порталу він пояснив, що мова йде про колишній диспетчерський пункт «Львівелектротрансу» на вул. Чернівецькій, 1, будівлю якого мерія продала. Тепер на цьому місці вже звели монолітно-каркасну основу на чотири поверхи.

«Як в кінцевому варіанті виглядатиме будівля, судити поки що рано. Проте є ймовірність, що вона може вплинути архітектурний ансамбль площі в цілому і на вид на будівлю вокзалу зокрема. Донедавна на цьому місці була колишня диспетчерська «Львівелектротрансу», яку раніше продали. Це є злочинна недбалість, будівлю потрібно було залишити або зараз викупити назад для потреб міста. Цього ніхто не зробив, тож поруч будують новий диспетчерський пункт, який також вплине на вигляд площі. І хороший проект реконструкції площі може сприйматись по-іншому», – розповів Юрій Тер-Арутюнян.

Як з’ясував Львівський портал, двоповерхову будівлю диспетчерського пункту площею 126,8 кв м ще у 2013 році міська рада Львова віддала під приватизацію приватному підприємству «Нива-Львів». У 2014 році ця нерухомість перейшла у власність Олександра Веремеєнка. Певний час тут діяло кафе.

У травні минулого року Веремеєнко отримав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з розширенням будівлі кафе (за рахунок надбудови) на вул. Чернівецькій, 1 для обслуговування транспортного вузла на площі Двірцевій. Саме за цією документацією зараз ведеться будівництво. Водночас керівник юридичного відділу Інспекції Держархбудконтролю м. Львова Святослав Кіндратів у коментарі Львівському порталу заявив, що на цей об’єкт видано дозвіл на початок робіт.

Зазначимо, що із виданої містобудівної документації не до кінця зрозуміло, що саме знаходитиметься у реконструйованій будівлі. Активісти підозрюють, що тут можуть облаштувати готель, однак доказів цьому наразі немає.

Водночас начальниця відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова розповіла, що розбудова колишнього диспетчерського пункту не входила у проект реконструкції площі Двірцевої. Що саме буде у будівлі, посадовиця не знає, але вона підкреслила, що тема їжі, магазинів і готелю є доречною для оновленої площі перед залізничним вокзалом.

«Земельна ділянка (0,038 га, – ред.) є трохи більшою, ніж сама територія забудови колишнього диспетчерського пункту. Під час проектування площі Двірцевої ми просто оминали об’єкти приватної власності», – додала вона.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Веремеєнко Олександр Вікторович володіє низкою компаній та організацій, зокрема ГО «Розвиток громади», однойменним благодійним фондом, ГО «Спортивний клуб «Легіон Львів», ГО «Українська спілка учасників АТО». Всі вони зареєстровані за однією адресою – на просп. Т. Шевченка, 7 у Львові.

Нещодавно «Розвиток громади» та Українська спілка учасників АТО стали фігурантами журналістських розслідувань, під час яких видання Zaxid.net виявило причетність членів цих громадських організацій до низки земельних махінацій і провокацій. Після таких публікацій учасники цих та інших угруповань намагалися захопити редакцію.

Серед підприємств, співвласником яких є Олександр Веремеєнко, – ТзОВ «Стрийський ринок», ТзОВ «Фієста-фантастика», ПП «Галицький ресторатор», ТзОВ «Будівельно-монтажна компанія «РБ Груп» та інші.

Бізнес-партнером Веремеєнка, зокрема у ТзОВ «Фієста-фантастика» є відомий бізнесмен, свободівець Ігор Кривецький (у вузьких колах він відомий під прізвиськом «Пупс»). Як відомо, Кривецький володіє немалою кількістю нерухомості у Львові, протягом 2012-2014 років був народним депутатом України від ВО «Свобода». Також його вважають найбільшим фінансистом цієї політичної сили.

Як повідомляв Львівський портал, влітку 2018 року міська рада Львова виділила землю в історичному ареалі фірмі, із якою пов’язаний Олександр Веремеєнко. На ділянці планують збудувати апарт-готель.

Фото, відео: ГО «Зручне місто», Lviv. Travel