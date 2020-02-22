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Кількість загиблих від коронавірусу у світі зросла до 2362 людей

Вероніка Рой

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У світі вже зафіксовано майже 78 тисяч захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу від недуга забрала життя 115 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 2362 людей.

 

За добу кількість хворих зросла всього на 1 149 осіб. Загальна кількість хворих на коронавірус у світі сягає 77 927 людей. У той же час одужало понад 20 тисяч людей.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де зафіксовано 2345 летальних випадків. Крім цього 5 смертей від китайського вірусу було зафіксовано у Ірані. Також два смертельні випадки від коронавірусу зареєстрували у Гонконзі, Південній Кореї,Італії та на кораблі Diamond Princess. По одному летальному випадку зафіксовано у Японії, Франції, Філіпінах, Тайвані.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

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