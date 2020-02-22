Поліцейські на Старосамбірщині виявили 60 незаконно зрубаних дерев

На Старосамбірщині поліцейські виявили факт незаконної порубки 60 дерев хвойних порід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляється, 20 лютого поліцейські на двох лісопилках, розташованих у селі Тур’є у Старосамбірському районів, виявили 61 колоду деревини породи ялиця та сосна. На колодах відсутнє маркування, жодних документів, що підтверджували б походження лісопродукції ніхто правоохоронцям не надав.

Поліцейські вилучили колоди та за фактами слідчі відкрили кримінальні провадження – незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження деревини.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що на у Городоцькому районі селяни зі священником затримали крадений ліс. Поліція повідомили, що н даний час перевіряють законність зрубаних дерев.

Фото: поліція