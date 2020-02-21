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Поліція перевіряє законність зрубаних дерев, які заблокували жителі Вишні

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Поліцейські перевіряють законність порубки 32 дубів, виявлених у Городоцькому районі. Правоохоронці вдячні небайдужим мешканцям, котрі виявили лісовоз «КамАЗ», завантажений деревиною, затримали його та повідомили про подію у поліцію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Городоцьке відділення поліції 20 лютого близько 18.00 надійшло повідомлення про те, що у селі Вишня місцеві мешканці виявили лісовоз «КамАЗ», завантажений деревиною. Громадяни затримали автомобіль та повідомили про подію правоохоронців.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та працівники інших служб територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановили особу водія – 60-річного жителя Самбірського району, котрий перевозив 32 дубові колоди.

За цим фактом незаконної рубки, перевезення і збуту дерев слідчі відкрили кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють походження деревини, вирішується питання про накладення арешту на зрубані колоди та на транспортний засіб, яким здійснювалось їх перевезення. Досудове розслідування триває.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині селяни зі священником затримали крадений ліс.

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