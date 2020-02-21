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Водію, який під наркотиками збив трьох людей на тротуарі, повідомили про підозру

Вероніка Рой

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На Львівщині повідомили про підозру 39-річного чоловіку, котрий у стані імовірного наркосп’яніння на трасі Городок-Комарно збив трьох пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначимо, мова йде про ДТП, яка сталася 15 лютого. За версією слідства, того дня водій автомобіля марки «ЗАЗ» із ознаками наркотичного сп’яніння здійснив наїзд на трьох пішоходів, які перебували на тротуарі. Правоохоронці затримали 39-річного жителя Городоччини.

У результаті ДТП потерпілі потрапили до лікарні із різними травмами, де дотепер отримують необхідну медичну допомогу.

Дії 39-річного чоловіка кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Надалі фігуранту оголошено підозру та за клопотанням прокурора Городоцьким районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі досудове розслідування триває, проводяться усі необхідні слідчі та розшукові дії, з метою встановлення усіх обставин справи. Зазначимо, що відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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