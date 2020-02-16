У Городоцькому районі водій «під кайфом» збив на тротуарі трьох людей

Поліцейські затримали водія, який у стані наркотичного сп’яніння скоїв наїзд на трьох пішоходів у Городоцькому районі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 лютого о 17.15 год. на автодорозі Городок – Комарно у селі Черляни Городоцького району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Таврія Славута», 39-річний місцевий житель, виїхав на тротуар та скоїв наїзд на трьох пішоходів.

Із тілесними ушкодженнями госпіталізовано мешканок міста Городок віком 19 та 49 років, а також 22-річного жителя Дрогобича.

Медики встановили, що водій «Таврії» перебував в стані наркотичного сп’яніння. Його поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.