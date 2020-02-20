Зі Львова до Винників можуть збудувати нову дорогу

Депутати Львівської міськради підтримали петицію, у якій мешканці просять збудувати нову дорогу з вул. Пасічної до Винників. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 20 лютого, проголосували 44 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Анастасія Карп’як, яка є авторкою петиції, зауважувала, що Львів активно розбудовується, але інфраструктура не справляється із потоком транспорту. Тому вона пропонує збудувати нову дорогу до Винників, аби розвантажити перехрестя вул. Личаківська – Пасічна.

«Інфраструктура Львова не справляється з транспортним навантаженням, що постійно зростає. Порівняльний аналіз досліджень 2014 та 2019 років показав тенденцію до зростання усіх показників наявності авто у сім’ї. Якщо в 2014 році 48% сімей мали в користуванні власне авто, то вже в 2019 цей показник становить 56%. І якщо сьогодні продовжувати будувати житло та не почати розвивати дорожню мережу, то через кілька років місто просто зупиниться», – вказано у петиції.

Під час обговорення питання будівництва нової дороги до Винників у депутатів виникло чимало запитань, однак все-таки підтримали петицію. Найближчим часом у мерії мають з’ясувати, яким чином можна реалізувати таку ідею.

Зазначимо, що в бюджеті Львова-2020 не передбачено коштів на спорудження згаданої дороги. Із детальним переліком доріг, які будуватимуть чи ремонтуватимуть у місті цього року, можна ознайомитись за цим посиланням.