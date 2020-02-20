Ведмежий притулок «Домажир» відкриє туристичний сезон у перший день весни

Ведмежий притулок «Домажир» планує офіційне відкриття туристичного сезону з 1 березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Проте, вже зараз кожен охочий може відвідати ведмедів, які вже прокинулися, за попереднім записом. У «Домажирі» готові прийняти відвідувачів з 10:00 до 17:00 год. (окрім 23 – 24 лютого).

Детальніше за номером телефону: 067 509 3058

Львівський портал побував у «Домажирі» і довідався, як притулок зумів стати домівкою для ведмедів. Про це та не тільки читатйте у статті «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

Нагадаємо, у Львові ще з 2016 року заборонили функціонування будь-яких мобільних цирків і зоопарків. А нещодавно мерія вирішила створити у парку «Знесіння» Центр реабілітації тварин.

Довідково:

Ведмежий притулок «Домажир» – унікальний природний еко-освітній простір для порятунку бурих ведмедів, що розташований за 15 км від Львова в селі Жорниська. Заснований за підтримки Міжнародного благодійного фонду ЧОТИРИ ЛАПИ (Австрія). Притулок допомагає повноцінно жити клишоногим, яких врятували із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів.

Саме у Притулку, в умовах максимально наближених до природніх, врятовані ведмеді проходять процес реабілітації та відновлення. Окрім того, «Домажир» є не лише новою домівкою для ведмедів, але й потужним осередком освіти та виховання еко-свідомості. На регулярній основі тут відбуваються екскурсії і заходи, дотичні до зоозахисної та екологічної діяльності нашого краю.Станом на сьогодні у притулку утримують 15 ведмедів.