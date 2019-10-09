У парку «Знесіння» створять Центр реабілітації тварин

Сьогодні, 9 жовтня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради вирішили створити на території парку «Знесіння» Центр для реабілітації тварин. Про це повідомляє з місця події кореспондент Львівського порталу.

Відтак департаменту містобудування ЛМР доручили вжити заходів для створення на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння» реабілітаційного центру, в якому можуть перебувати тварини, що зазнали жорстокого поводження.

Члени виконкому погодили рішення «Про гуманне ставлення до тварин» і наголосили на неприпустимості експлуатації тварин в цирках та дельфінаріях. Зокрема, з цього приводу ініціюють звернення до президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо внесення змін до законодавства України у сфері захисту тварин.

Також вирішено звернутися у Держекоінспекцію України щодо перевірки цирків та стану утримання тварин.

Нагадаємо, ще у 2016 році виконком ЛМР ухвалив рішення про заборону функціонування будь-яких мобільних цирків і зоопарків у місті.