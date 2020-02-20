ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині створять ще вісім патронатних сімей

Ольга Денисяка

|

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод пообіцяв, що найближчим часом на Львівщині створять ще вісім патронатних сімей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Начальник Служби у справах дітей ЛОДА Володимир Лис розповів, що загалом в Україні на кінець 2019-го було 123 патронатні родини, які взяли на опіку 510 дітей. Шість областей такої опікунської форми не мають взагалі. Йдеться про тимчасове опікунство над дітьми віком від 0 до 18 років, поки їхні рідні перебувають у складному становищі.

«На Львівщині особливу увагу приділяють створенню патронатних сімей. У планах наразі – створити ще вісім таких сімей. Це багато, порівняно з іншими областями, але ми хочемо досягнути ще кращого результату»,  – наголошує заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Щоб створити таку сім’ю, потрібно пройти спеціальні навчання. Але насамперед, зголоситися за посиланням чи написати працівникам Служби у справах дітей в соцмережах.

Зазначимо, що на Львівщині минулоріч створили три патронатні сім’ї Львові, а саме у Львові, Золочівському та Яворівському районах, в яких перебувають шість дітей.

Нагадаємо, Львівський портал детальніше писав про патронатні сім’ї у матеріалі: «Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...