Заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод пообіцяв, що найближчим часом на Львівщині створять ще вісім патронатних сімей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Начальник Служби у справах дітей ЛОДА Володимир Лис розповів, що загалом в Україні на кінець 2019-го було 123 патронатні родини, які взяли на опіку 510 дітей. Шість областей такої опікунської форми не мають взагалі. Йдеться про тимчасове опікунство над дітьми віком від 0 до 18 років, поки їхні рідні перебувають у складному становищі.

«На Львівщині особливу увагу приділяють створенню патронатних сімей. У планах наразі – створити ще вісім таких сімей. Це багато, порівняно з іншими областями, але ми хочемо досягнути ще кращого результату», – наголошує заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Щоб створити таку сім’ю, потрібно пройти спеціальні навчання. Але насамперед, зголоситися за посиланням чи написати працівникам Служби у справах дітей в соцмережах.

Зазначимо, що на Львівщині минулоріч створили три патронатні сім’ї Львові, а саме у Львові, Золочівському та Яворівському районах, в яких перебувають шість дітей.

Нагадаємо, Львівський портал детальніше писав про патронатні сім’ї у матеріалі: «Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів».