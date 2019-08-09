На Золочівщині створили першу патронатну сім’ю

У Золочівському районі створили першу патронатну сім’ї, в яку влаштували 3 дітей, які є між собою рідними братами та сестрою. Про це повідомив начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Володимир Лис, передає пресслужба ЛОДА.

Загалом це вже третя патронатна сім’я в області.

«Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що метою патронату є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, а також надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

Першу в області патронатну сім’ю створили у Яворівському районі.